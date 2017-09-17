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Дуайер: показали, что минское «Динамо» — настоящая команда

17 сентября 2017, воскресенье. 21:54 Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане сумели отыграться, проигрывая 0:3, и одержали победу в основное время.

«Это отличная победа для команды и для наших потрясающих болельщиков. Сегодняшняя игра показала, что у парней есть характер. Первые два периода провели хорошо: наседали на ворота, но не удавалось забить. Однако в третьей двадцатиминутке смогли найти путь к воротам и забросили пять шайб.

Мы проигрывали со счётом 0:3, тем не менее создавали много моментов. Попросил ребят накалять обстановку у ворот соперника: играть более агрессивно и динамично. Хоккеисты показали, что мы – настоящая команда. Мы сумели собраться перед третьим периодом, забросить пять шайб, и я этим очень горжусь. Спасибо фанатам, которые были просто великолепны и поддерживали нас всю игру. Несмотря на то что сегодня забрасывали лишь белорусские игроки, легионеры проделали большую работу.

Мы смогли выиграть, несмотря на то что уступали три шайбы. Не думаю, что здесь сказывалась физическая усталость соперника, поскольку у нас тоже была тяжёлая домашняя серия. И сегодня мы одержали классную волевую победу. Нам ещё предстоит оценить игру голкиперов и подумать, кто будет защищать ворота в следующих поединках. Понимаем, что Карнаухову важна практика, однако Юнас Энрот – профессионал своего дела. Он подходит к каждому матчу в идеальной кондиции, и ему также нужно игровое время, чтобы её не потерять. Энрот – первый номер команды, но, возможно, в ближайшей четырёхматчевой серии используем и Мишу.

Буйницкий? Планируем вернуть Диму. Во вторник ему, как и Карнаухову, предстоит провести очень важный матч в Молодечно. Стараемся распределить нагрузку между молодыми хоккеистами так, чтобы у всех было достаточно игровой практики. Поэтому для того, чтобы Дмитрий совершенствовался, командировали его в фарм-клуб. После матча он вернётся», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

И. Воробьёв: «Магнитке» пришлось тяжело в Минске, не хватило сил

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Металлург Мг Горди Дуайер
Новости. Хоккей
17 сентября 2017, воскресенье
21:54 Дуайер: показали, что минское «Динамо» — настоящая команда
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