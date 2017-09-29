Овечкин: прошлогоднее поражение было самым тяжёлым в моей карьере

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону и восстановлении после прошлогодней неудачи в плей-офф.

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«Конечно, пережить очередную неудачу в плей-офф было непросто. Наверное, это было самое тяжёлое поражение в моей карьере. У нас была чемпионская команда, мы доминировали в лиге на протяжении всего года. Сейчас пришло время забыть о прошлом и двигаться вперёд. Конечно, это непросто – снова начать играть, готовиться, но это необходимо сделать, если мы хотим добиться успеха. В прошлом году мы выложились полностью, выдали всё, на что способны. Я не хочу говорить о своих личных успехах. Мы не достигли нужного результата как команда. Надеюсь, что в этом году всё будет по-другому.



Новый контракт для Евгения Кузнецова – это очень хорошо для команды, для клуба. Считаю, что Женя заслужил эти деньги, он становится лучше с каждым годом. Он вырос, стал более уверен в себе и приносит огромную пользу «Вашингтону». Не знаю, может быть, кто-то и ждал, что он отправится в КХЛ или в другую команду, но я очень рад, что такие хоккеисты, как Кузнецов и Оши, подписали новые соглашения и остались у нас», — сказал Овечкин в эфире радиостанции 106,7 The Fan Friday.



Напомним, что в плей-офф-2017 «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии второго раунда с «Питтсбург Пингвинз».

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