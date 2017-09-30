Крейчи: Патрик был готов к драке, должен отдать ему за это должное

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи прокомментировал свою драку с форвардом «Филадельфии Флайерз» Ноланом Патриком.



«Не хочу говорить за Патрика, но в данном моменте он несколько перешёл грань. Он тоже хотел подраться, это для него совсем не было неожиданностью.



Он был готов подраться, и я должен отдать ему должное за это. Для первого года в лиге это очень хорошо. В то же время, я посчитал, что он перешёл некую грань. Мы подрались, и на этом всё закончилось», – приводит слова хоккеиста CSN Philly.

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