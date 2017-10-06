Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам

В Канаде завершилась встреча хоккеистов «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного сезона НХЛ. Гости одержали победу со счётом 5:4 в серии буллитов.



Соперники обменялись точными бросками в первом периоде, во втором Марк Стоун вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде канадский форвард оформил дубль. Гости из столицы США на это ответили хет-триком в исполнении россиянина Александра Овечкина, а автором трёх результативных передач выступил Евгений Кузнецов.



В овертайме соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов удачливей оказались гости. Решающую шайбу забросил Кузнецов.



Александр Овечкин в матче в Оттаве оформил свой 18-й хет-трик за карьеру в НХЛ.