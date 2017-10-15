«Баффало» уступил «Лос-Анджелесу», доведя свою серию поражений до 5 матчей

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз». «Короли» выиграли свой третий матч из четырёх в текущем сезоне. Команда набирает очки в каждом матче сезона. «Баффало» же пока так и не сумел победить в текущем сезоне — пять поражений подряд.

Земгус Гиргенсонс на 16-й минуте матча вывел «Баффало» вперёд. На 28-й минуте встречи Дастин Браун счёт сравнял. Третий период калифорнийская команда выиграла со счётом 3:1 — за «Лос-Анджелес» забили Тайлер Тоффоли, Дрю Даути и Тааннер Пирсон, а в составе «Баффало» отличился Джек Айкел.