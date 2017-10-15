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«Баффало» уступил «Лос-Анджелесу», доведя свою серию поражений до 5 матчей

15 октября 2017, воскресенье. 08:21 Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз». «Короли» выиграли свой третий матч из четырёх в текущем сезоне. Команда набирает очки в каждом матче сезона. «Баффало» же пока так и не сумел победить в текущем сезоне — пять поражений подряд.

Земгус Гиргенсонс на 16-й минуте матча вывел «Баффало» вперёд. На 28-й минуте встречи Дастин Браун счёт сравнял. Третий период калифорнийская команда выиграла со счётом 3:1 — за «Лос-Анджелес» забили Тайлер Тоффоли, Дрю Даути и Тааннер Пирсон, а в составе «Баффало» отличился Джек Айкел.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 2 0:1, 1:0, 3:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Гиргенсонс (Айкел, Маккейб) – 15:45 (5x5), 1:1 – Браун (Картер, Даути) – 27:42 (5x4), 2:1 – Тоффоли (Маззин, Фантенберг) – 47:09 (5x4), 2:2 – Айкел (Кейн, Поминвилль) – 49:06 (5x5), 3:2 – Даути (Мартинес, Копитар) – 58:00 (5x4), 4:2 – Пирсон (Тоффоли, Картер) – 59:47 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Лос-Анджелес Гэлакси
Новости. Хоккей
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