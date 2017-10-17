Каспарайтис – о сравнении с Задоровым: Никите нужно продолжать в том же духе

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре защитника клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова.

«Хочется, чтобы Никита продолжал в том же духе, показывал силовой хоккей. Габариты позволяют ему это делать, в «Колорадо» Никите дают шанс. Есть такие хоккеисты в лиге, которые могут тебя найти на льду, хитануть, никого не боятся. Лично я старался всегда играть в силовом стиле, так что если Задорова будут сравнивать со мной, то логика в этом просматривается. Для меня было честью показывать на льду силовую манеру», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.