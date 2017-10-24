«Калгари» поместил Ягра в список травмированных

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр был помещён в список травмированных из-за повреждения нижней части тела. Тренер команды Глен Галуцен сказал, что чешский форвард пропустит около недели.

«Я говорил с медицинским штабом и ожидается, что всё будет хорошо. Мы думаем, что он должен вернуться в строй примерно через неделю», — приводятся слова Галуцена на официальном сайте НХЛ,

Ягр получил травму в первом периоде матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4) и не смог закончить игру.

В пяти матчах за «Калгари», с которым Ягр 4 октября подписал однолетний контракт на $ 1 млн, форвард сделал две передачи. В последней встрече он играл в первом звене с Шоном Монахэном и Джонни Годро.