Шалимов: если В. Воробьёва и заменят, то на ещё более заслуженного динамовца

Олимпийский чемпион, обладатель кубка Канады Виктор Шалимов поделился ожиданиями от московского дерби «Спартак» — «Динамо». Матч пройдёт 27 октября.

«Динамо» остановит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» снова начнёт побеждать, СКА не испытает проблем в Братиславе.

«Спартак» — «Динамо» — это всегда отдельная история, в которой шансы команд равны. Не исключение и предстоящий матч, тем более что он проводится на домашнем для обеих команд стадионе. Отмечу, что в случае победы «Спартак по потерянным очкам догоняет «Динамо», а ведь ещё несколько недель назад красно-белые очень прилично отставали от бело-голубых. Кстати, у «Спартака» осенью был более жёсткий календарь, чем у «Динамо». В то же время глубина состава у бело-голубых примерно такая же, как у красно-белых, плюс на обе команды посыпались травмы.

Слухи о скорых переменах в тренерском штабе «Динамо»? Я всегда поддерживаю тренеров, их хлеб очень тяжёлый, поэтому не являюсь сторонником быстрых перестановок. Но, решая тренерский вопрос, новое руководство клуба наверняка будет учитывать, что их организация, пожалуй, самая консервативная в стране. Испокон веков бело-голубых возглавляли именно выходцы из «Динамо». Именно поэтому Воробьёву прощается то, что вряд ли простили бы, например, спартаковцу или «армейцу». Я не думаю, что в «Динамо» после всех летних событий будут рисковать. То есть если Воробьёва и заменят, то на какую-то ещё более заслуженную в истории клуба фигуру.

«Спартак» более демократичная команда, чем «Динамо». Но, безусловно, спартаковские корни у нас всегда учитываются. Именно поэтому тому же Вадиму Епанчинцеву в «Спартаке» верили даже в самые трудные дни. Не скажу, что у «Спартака» в этом сезоне были какие-то очевидные провалы. Команда сражается, практически в каждом матче имеет шансы на победу.

«Первенство Москвы» в КХЛ? Уверен, что с бело-голубыми посоперничаем не только сегодня, но и на протяжении всего чемпионата. Ну а поезд под названием ЦСКА ушёл уже далеко», — цитирует Шалимова Russia-Hockey.

Билеты на московское дерби можно купить на «Чемпионате».