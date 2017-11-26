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«Колорадо» дома проиграл «Калгари», Задоров забил гол

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» на своём льду проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Колорадо» прервал свою серию с набранными очками на отметке в три матча. «Калгари» прервал свою двухматчевую серию поражений.

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Калгари». В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд и Микаэль Баклунд. В составе проигравших отличились Микко Рантанен и Никита Задоров.

Форвард «Колорадо» Наиль Якупов очков в этом матче не набрал. Хоккеист провёл на льду 10 минут 44 секунды и отметился показателем полезности «+1» при одном броске в створ ворот. На счету защитника «Эвеланш» Андрея Миронова 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 9 минут 35 секунд игрового времени. Наконец, защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой. Он провёл на льду 18 минут 27 секунд. На счету игрока 2 броска в створ ворот, 3 силовых приёма и 6 заблокированных бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
0:1, 1:2, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Хэмилтон (Ткачук, Баклунд) – 17:23 (5x4), 1:1 – Рантанен (Маккиннон) – 34:32 (5x4), 1:2 – Ферланд (Монахан) – 39:09 (5x5), 1:3 – Баклунд (Хэмоник, Фролик) – 39:31 (5x5), 2:3 – Задоров (Барберио) – 57:06 (5x5)

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