«Колорадо» дома проиграл «Калгари», Задоров забил гол

«Колорадо Эвеланш» на своём льду проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Колорадо» прервал свою серию с набранными очками на отметке в три матча. «Калгари» прервал свою двухматчевую серию поражений.

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Калгари». В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд и Микаэль Баклунд. В составе проигравших отличились Микко Рантанен и Никита Задоров.

Форвард «Колорадо» Наиль Якупов очков в этом матче не набрал. Хоккеист провёл на льду 10 минут 44 секунды и отметился показателем полезности «+1» при одном броске в створ ворот. На счету защитника «Эвеланш» Андрея Миронова 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 9 минут 35 секунд игрового времени. Наконец, защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой. Он провёл на льду 18 минут 27 секунд. На счету игрока 2 броска в створ ворот, 3 силовых приёма и 6 заблокированных бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»