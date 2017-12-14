А. Медведев: психологически будет очень важно «грохнуть» Канаду

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился впечатлениями от игры сборной России с командой Швеции, в которой подопечные Олега Знарка одержали победу со счётом 3:1.



“Начало игры было тяжёлым, мы «горели» — 0:1. Но потом команда проявила не только волю к победе, но и показала очень интересную игру в атаке. Хотя, мне показалось, в защите есть на что обращать внимание. Слишком откатываемся к своим воротам, это даёт шведским нападающим больше свободы. Кошечкин сыграл очень уверенно, показал, что он вратарь, который может сыграть в сложные моменты. У меня осталось очень хорошее впечатление. Разнообразие игры в атаке, кураж, который команда показала, и поддержка скамейки — по этим факторам видно, что сборная России — это команда. У нас в составе были и смешанные сочетания, не только чисто клубные, да и по ходу игры они менялись. Каждая пятёрка играла очень хорошо.



В любом случае, у нас всё нацелено на Олимпиаду. Что мы туда едем и что это будет наша команда, за которую будет болеть вся страна, настолько очевидно, что это глупо даже обсуждать. Турниру уже 50 лет. Говорят, мол, Первый канал покажет только один матч. Тем не менее он покажет игру Россия — Канада. “Матч ТВ” расширяет покрытие, его почти везде смотрят. Бесплатно смотрят. Первый канал может позволить себе быть спонсором турнира, и он показывает центральную игру.



Канадцы, конечно, вышли очень расслабленными на матч с Кореей. Они думали, что на классе их обыграли, а им пришлось применять усилия. Хотя их игроки представляют ведущие клубы КХЛ. У них есть очень сильные хоккеисты. Посмотрите, как канадцы играют на Кубке Шпенглера! С ними нелегко справиться, даже наши лучшие клубы не смогли этого сделать. Канада есть Канада. Психологически, думаю, очень важно будет их «грохнуть”, — передаёт слова Медведева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.



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