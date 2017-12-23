Глава Башкортостана рассказал о финансировании и задачах «Салавата Юлаева»

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов сообщил, что «Салават Юлаев» будет финансироваться в прежнем объёме.



«Хоккейный и футбольный клубы будут финансироваться в таком же объёме. У хоккейного клуба задачи повыше: завоевывать медали. У футбольного клуба, может быть, задачи скромнее. Собственно говоря, это новый проект для республики Башкортостан. Быть в шестёрке лучших команд – это задача для футболистов. Для хоккеистов – думаю, они понимают, что, кроме первого места, ничего больше не устраивает», — цитирует Хамитова «Комсомольская правда — Уфа».

Задачи клубов к дедлайну КХЛ. Восточная конференция «Авангарду» срочно нужны форварды, у «Автомобилиста» нет слабых мест, а «Югра» и «Лада» должны бороться до конца.