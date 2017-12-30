Рыспаев – об игре нападающим: могу и в ворота встать, лишь бы помогать команде

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев поделился впечатлениями от первого матча в КХЛ после снятия бессрочной дисквалификации.



«Я защитник, а играл в нападении? Могу и в воротах встать! Лишь бы играть за команду и помогать ей.



Чувствую себя абсолютно комфортно. Местами даже были смены, когда тяжело было, но как сегодня отыграл практически три периода, это тоже неплохо. Обычно три играл в «Номаде» или за сборную Казахстана. А в «Барысе» так получалось: когда выходил — время останавливалось. Почувствовал игру, понравилась игра, ребята тоже поддержали, подсказывали, понимали, что я вышел в непривычном амплуа. Им спасибо, что дают вкатиться в игру. Сергей Кудрявцев тоже молодец, местами давал уверенность нам, что всё в воротах в порядке.



В хоккей не получится играть аккуратно или культурно. Это всегда мужской вид спорта. Насчёт сдерживать себя — я всегда сдержанный игрок. Если надо заступиться за команду, я готов это сделать», — цитирует Рыспаева Sports.kz.

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