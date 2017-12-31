Итоги дня АХЛ для россиян: гол Свечникова спустя 19 игр и дубль Волкова

В ночь с 30 на 31 декабря мск в АХЛ состоялось 11 матчей.

Нападающий «Сиракьюз Кранчс» Александр Волков оформил дубль в игре с «Ютикой Кометс» (3:2 ОТ) и стал первой звездой матча. Нападающий «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников поразил ворота «Кливленд Монстерз» (5:2) и прервал 19-матчевую серию без заброшенных шайб. Форвард «Спрингфилд Тандербёрдз» Максим Мамин забросил шайбу в ворота Александра Георгиева в игре с «Хартфорд Вулф Пэк» (5:4). Нападающий «Лаваль Рокет» Никита Щербак сделал две результативные передачи в игре с «Рочестер Американс» (4:2).

Игрок Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев (в) «Хартфорд» 24 из 29 82,8 4:5