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Итоги дня АХЛ для россиян: гол Свечникова спустя 19 игр и дубль Волкова

Хоккей

В ночь с 30 на 31 декабря мск в АХЛ состоялось 11 матчей.

Нападающий «Сиракьюз Кранчс» Александр Волков оформил дубль в игре с «Ютикой Кометс» (3:2 ОТ) и стал первой звездой матча. Нападающий «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников поразил ворота «Кливленд Монстерз» (5:2) и прервал 19-матчевую серию без заброшенных шайб. Форвард «Спрингфилд Тандербёрдз» Максим Мамин забросил шайбу в ворота Александра Георгиева в игре с «Хартфорд Вулф Пэк» (5:4). Нападающий «Лаваль Рокет» Никита Щербак сделал две результативные передачи в игре с «Рочестер Американс» (4:2).

ИгрокКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев (в)«Хартфорд»24 из 2982,84:5
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Волков (н)«Сиракьюз»2+004+1
Щербак (н)«Лаваль»0+202+2
Гурьянов (н)«Техас»1+0010
Мамин (н)«Спрингфилд»1+002+1
Е. Свечников (н)«Гранд-Рэпидс»1+002-1
Фазлеев (н)«Лихай-Вэлли»0+0000
Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0+001-1
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