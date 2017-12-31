Итоги дня АХЛ для россиян: гол Свечникова спустя 19 игр и дубль Волкова

В ночь с 30 на 31 декабря мск в АХЛ состоялось 11 матчей.
Нападающий «Сиракьюз Кранчс» Александр Волков оформил дубль в игре с «Ютикой Кометс» (3:2 ОТ) и стал первой звездой матча. Нападающий «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников поразил ворота «Кливленд Монстерз» (5:2) и прервал 19-матчевую серию без заброшенных шайб. Форвард «Спрингфилд Тандербёрдз» Максим Мамин забросил шайбу в ворота Александра Георгиева в игре с «Хартфорд Вулф Пэк» (5:4). Нападающий «Лаваль Рокет» Никита Щербак сделал две результативные передачи в игре с «Рочестер Американс» (4:2).
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев (в)
|«Хартфорд»
|24 из 29
|82,8
|4:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|2+0
|0
|4
|+1
|Щербак (н)
|«Лаваль»
|0+2
|0
|2
|+2
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|1+0
|0
|1
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|1+0
|0
|2
|+1
|Е. Свечников (н)
|«Гранд-Рэпидс»
|1+0
|0
|2
|-1
|Фазлеев (н)
|«Лихай-Вэлли»
|0+0
|0
|0
|0
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмптон»
|0+0
|0
|1
|-1