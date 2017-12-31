Тренер Швейцарии — о Канаде: они сильнее, быстрее, мощнее, всё делают лучше нас

Главный тренер сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд после поражения от Чехии (3:6) поделился ожиданием от матча четвертьфинальной стадии, где его команду ожидает игра со сборной Канады.

«Они быстрее, мощнее, сильнее, они лучше играют в пас. В общем, сборная Канады сильнее нас во всех компонентах.

Что я скажу своим хоккеистам? У меня есть вопрос. Как много игроков первого раунда драфта НХЛ имеет Канада? Семь? О'кей. Остальные второго. Ещё один из четвёртого раунда, Виктор Мете, который вообще играет в НХЛ. Что тут можно сказать хоккеистам? Постараемся побиться. Швейцария имеет в своём составе только одного четвёртого раунда, остальные даже не задрафтованы", — передаёт слова Вольвенда обозреватель TSN Марк Мастерс.