Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл на ноль в двух матчах подряд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голкипер Андрей Василевский отыграл весь матч и отразил 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Российский голкипер оформил второй шат-аут подряд в текущем сезоне. Сухая серия Василевского после матча с «Торонто» составляет 164 минуты 39 секунд.

Российский голкипер провёл шестой матч на ноль в этом сезоне — это лучший показатель в лиге. За карьеру Василевский оформил 10-й «сухарь» в НХЛ.

Видео одного из самых ярких сейвов Василевского в матче можно посмотреть на сайте НХЛ.