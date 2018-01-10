Хет-трик Джонсона принёс «Тампе» победу над «Каролиной», Кучеров набрал 1 очко

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Тампы» хет-трик оформил Тайлер Джонсон (17-я, 22-я и 56-я минуты), ещё по голу забили Виктор Хедман (11) и Джейк Дотчин (50). У «Каролины» две шайбы забросил Джастин Фолк (31, 59), по разу отличились Брок Макгинн (4) и Себастьян Ахо (13).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал одну голевую передачу, его коллега по амплуа Владислав Наместников отыграл 17 минут 34 секунды. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 15 минут 31 секунду. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

Видео первого гола Джонсона можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Видео второго и третьего голов Джонсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».