Назаров: можем взять Марию Басс работать в «Нефтехимик», если денег хватит

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями после победы возглавляемого им и Марией Басс дивизиона Харламова в Мастер-шоу Матча звёзд.



«Спасибо Марии Басс, она сегодня заслужила победу. Была практически одна на лавке, я ей все бразды правления отдал. У неё есть свои методы управления командой, которых у меня нет. Подумаем, брать ли её на работу в «Нефтехимик». Если денег хватит.



Выбрали именно беленьких, потому что, с одной стороны Ковальчук, с другой стороны, Доус. Всё решил выбор Гераськина. Спасибо нашему менеджеру Марии, это её заслуга и работа на драфте. У нас страна толерантна ко всем, почему бы женщин-тренеров не поставить на лавку в матчах КХЛ? Что нового узнал для себя? Когда не кричишь – очки не потеют. Когда просто стоишь. Так что надо мне пересмотреть этот момент», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Назаров: команда – как птичка. Надавишь – обосрётся, отпустишь – улетит Главный тренер «Нефтехимика» — о Матче звёзд КХЛ и прорыве нижнекамского клуба.