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«Сухарь» Мразека помог «Детройту» крупно победить «Чикаго»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» на выезде крупно победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На пятой минуте первого периода нападающий «Детройта» Дилан Ларкин открыл счёт в матче, а спустя 130 секунд защитник Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев». Ещё дважды гостям удалось отличиться в третьем периоде. На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнёр Тайлер Бертуцци, забросивший свою первую шайбу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 20:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0 : 4
0:2, 0:0, 0:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ларкин (Атанасиу, Бертуцци) – 04:08 (5x5), 0:2 – Грин (Манта, Нюквист) – 06:18 (5x5), 0:3 – Манта (Зеттерберг, Атанасиу) – 45:46 (5x5), 0:4 – Бертуцци (Дженсен, Фрк) – 53:37 (5x5)

Чешский голкипер «Ред Уингз» Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков, вратарь «ястребов» Джефф Гласс справился с 22 из 26 бросков соперника.

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