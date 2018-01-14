«Сухарь» Мразека помог «Детройту» крупно победить «Чикаго»

«Детройт Ред Уингз» на выезде крупно победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На пятой минуте первого периода нападающий «Детройта» Дилан Ларкин открыл счёт в матче, а спустя 130 секунд защитник Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев». Ещё дважды гостям удалось отличиться в третьем периоде. На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнёр Тайлер Бертуцци, забросивший свою первую шайбу в сезоне.

Чешский голкипер «Ред Уингз» Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков, вратарь «ястребов» Джефф Гласс справился с 22 из 26 бросков соперника.