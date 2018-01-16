Падакин: прежде чем уехать в НХЛ, хочется выиграть Кубок Гагарина

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин рассказал о своём желании уехать в НХЛ.



«Как и любой хоккеист, я хотел бы попробовать поиграть в НХЛ. Но на данный момент я играю в КХЛ, здесь тоже хватает достойных мастеров. Прежде чем уехать в НХЛ, хочется выиграть Кубок Гагарина. Чтобы поехать за океан, нужно хорошо проявить себя в России, вырасти в профессионала. Я не проходил процедуру драфта, поэтому в перспективе мне будет проще найти себе команду в Национальной лиге, так как нет привязанности к определённому клубу», — сказал Падакин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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