Дацюк — об ОИ-2018: все хотят попасть в сборную, главное событие года

Капитан СКА Павел Дацюк подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (4:1).



«Интересная игра получилась. Со «Спартаком» всегда принципиальные матчи, много ребят в этом году перешло в эту команду. Все хотят доказать. Бывают ли удаления глупее, чем за нарушение процедуры вбрасывания? Бывают. Но пропустили… Получилось, что достаточно нехоккейное удаление. Не будем говорить, чья вина. Но все равно надо играть, каким бы удаление ни было. Нет такого понятия — «экономный режим». Стараешься всегда играть в полную силу. Игра быстро меняется, могут забить один-два, и все перевернется. Команда может почувствовать уверенность, и тяжело будет догонять, придумывать.



Как самочувствие? Потихонечку, все идёт по плану. Надеюсь, все будет хорошо. Все сейчас понимают, к чему готовиться. Идёт подготовка к главному событию этого года для хоккея. Все стараются попасть в сборную. Трудно сказать, как скажется пауза на клубах, для каждой команды она пройдёт по-своему: кто-то будет заниматься, кто-то — отдыхать. После плей-офф будет видно, кому она пошла на пользу», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уверенно переиграл «Спартак», одержав пятую подряд победу