Зубов: игра «Сочи» в большинстве оставляла желать лучшего в матче со «Слованом»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона КХЛ со «Слованом» (1:2 Б), сделав акцент на неудачной игре команды в большинстве. «Леопарды» не сумели реализовать численный перевес в овертайме.

«Поздравляю соперника с победой. Сегодня оба вратаря выручали в течение всей игры. Конечно, наша результативность в большинстве оставляла желать лучшего. В принципе играли неплохо, больше нужно работать над завершением. Может, пауза повлияла. Завтра разберём игру и будем двигаться дальше», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.