Патрик Кейн набрал 800-е очко в карьере

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты Чикаго.



Он набрал 800 очков в карьере и стал пятым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение, после Стива Лармера (923), Дениса Савара (1096), Бобби Халла (1153) и Стэна Микиты (1467). С момента дебюта в НХЛ только двое хоккеистов набрали больше очков – Александр Овечкин (887) и Сидни Кросби (856).



29-летний Кейн был выбран «Чикаго» на драфте 2007 года под общим первым номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2007/08. На его счету 305 голов и 495 передач в 786 матчах.

Он является обладателем «Колдер Трофи» (2008), «Арт Росс Трофи» (2016), «Тед Линдсей Эворд» (2016), «Харт Трофи» (2016), трёхкратным обладателем кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), а в сезоне-2012/13 выиграл также «Конн Смайт Трофи».

Видео, где Кейн набирает 800-е очко, можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Блэкхоукс».