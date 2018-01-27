Итоги дня АХЛ для россиян: четвёртая подряд победа Георгиева, шайба Зыкова

В ночь с 26 на 27 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось 12 матчей, в которых приняло участие 14 россиян. Вратарь «Хартфорда» Георгиев выиграл четвёртый матч подряд, форвард «Шарлотт» Зыков отметился заброшенной шайбой, защитник «Уилкс Барре» Педан отметился передачей и набрал четыре минуты штрафа.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Волков (н)
Валиев (з)
Голдобин (н)
Дыбленко (з)
Педан (з)
Воробьёв (н)
Фазлеев (н)
Мамин (н)
Зыков (н)
Зборовский (з)
Щербак (н)
Гурьянов (н)
Осипов (з)
|«Сиракьюз»
«Марлиз»
«Ютика»
«Бингемтон»
«Уилкс-Барре»
«Лихай Вэлли»
«Лихай Вэлли»
«Спрингфилд»
«Шарлотт»
«Хартфорд»
«Лаваль»
«Техас»
«Чикаго»
|0+1
0
0+1
0
0+1
0+1
0
0
1+0
0
0+1
0
0
|+2
0
+1
0
+1
+1
-1
-1
0
0
-2
-1
0
|0
0
2
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
|5
2
3
0
1
0
1
2
3
2
4
1
0
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|21 из 23
|91,3
|3:2 ОТ