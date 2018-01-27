Итоги дня АХЛ для россиян: четвёртая подряд победа Георгиева, шайба Зыкова

В ночь с 26 на 27 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось 12 матчей, в которых приняло участие 14 россиян. Вратарь «Хартфорда» Георгиев выиграл четвёртый матч подряд, форвард «Шарлотт» Зыков отметился заброшенной шайбой, защитник «Уилкс Барре» Педан отметился передачей и набрал четыре минуты штрафа.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Волков (н)



Валиев (з)



Голдобин (н)



Дыбленко (з)



Педан (з)



Воробьёв (н)



Фазлеев (н)



Мамин (н)



Зыков (н)



Зборовский (з)



Щербак (н)



Гурьянов (н)



Осипов (з) «Сиракьюз»



«Марлиз»



«Ютика»



«Бингемтон»



«Уилкс-Барре»



«Лихай Вэлли»



«Лихай Вэлли»



«Спрингфилд»



«Шарлотт»



«Хартфорд»



«Лаваль»



«Техас»



«Чикаго» 0+1



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