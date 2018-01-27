Ковальчук, Дацюк и Капризов испекли тульские пряники в день сборной России. Фото

27 января в Туле игроки сборной России по хоккею Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных воспитанников школ города. Участие в мероприятии приняли также первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг и губернатор тульской области Алексей Дюмин.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии мастер-класса, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Туле.

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