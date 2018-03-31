Стэмкос в матче с «Рейнджерс» заступился за Кучерова и подрался с Бучневичем

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подрался с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом (1:0, после первого периода).

Инцидент произошёл на последней минуте стартового отрезка. Бучневич нарушил правила против Никиты Кучерова, сбив его с ног подножкой. Стэмкос заступился за лучшего бомбардира команды, после чего произошла драка. По итогам эпизода Бучневич получил две минуты за подножку и большой штраф за драку. В свою очередь Стэмкос также был наказан пятиминутным штрафом за драку, двухминутным и дисциплинарным 10-минутным штрафом за провокацию. В общей сложности капитан «молний» получил 17 минут штрафа.

Необходимо заметить, что незадолго до момента с Кучеровым арбитры не углядели нарушения в действиях Райана Макдоны, который жёстко атаковал самого Бучневича.

Видео момента можно посмотреть на сайте MSGNetworks.