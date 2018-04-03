«Ак Барс» победил «Трактор» в Челябинске, счёт в серии стал 3-0

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в серии стал 3-0.



В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Свитов и Василий Токранов. Единственный гол «Трактора» на счету Ивана Вишневского.

Посмотреть видео с опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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