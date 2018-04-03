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«Ак Барс» победил «Трактор» в Челябинске, счёт в серии стал 3-0

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
«Ак Барс» победил «Трактор» в Челябинске, счёт в серии стал 3-0
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в серии стал 3-0.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Свитов и Василий Токранов. Единственный гол «Трактора» на счету Ивана Вишневского.

Посмотреть видео с опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
03 апреля 2018, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2
0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Свитов (Галиев, Зарипов) – 25:51 (5x4), 1:1 – Вишневский (Петров, Черников) – 39:43 (5x5), 1:2 – Токранов (Клинкхаммер, Азеведу) – 63:35 (5x4)

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