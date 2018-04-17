Андронов — о финале Кубка Гагарина: «Ак Барс» уже лет 10 так закрыто играет

Форвард ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Провалили начало, а так, потом, в принципе игра равная была. Какие-то нелепости, конечно… Команда у них хорошая, опытная. У нас эти ошибки, надо немного построже, и всё нормально будет.

Что-то похожее на СКА? Да нет, абсолютно разные команды, по философии. Казань, наверное, уже лет десять так закрыто играет, не меняет свой путь, тактику.

Чуть-чуть нам не хватает пока. Надо немножко подумать нам, ключики найти, и всё будет. Дома будем играть всё равно немного по-другому. Слухи о свинке? Ну а что делать? Мы выходим, играем, кто есть, тот есть, здоровые играют», – цитирует Андронова «Спорт Бизнес Online».