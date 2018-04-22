«Ак Барс» — ЦСКА: гости в 3 раза превзошли соперника по броскам в первом периоде

Завершился первый период пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую он-лайн трансляцию матча. Счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».

Команды по разу сыграли в большинстве, но счёт открыть не удалось. ЦСКА в первом игровом отрезке в три раза перебросал соперника: 9-3. Кроме того, «армейцы» оказались намного сильнее при игре на вбрасываниях: 10-3. Также подопечные Игоря Никитина провели в два раза больше времени в атаке: чуть больше пяти минут. У «Ак Барса» этот показатель немного перевалил за две с половиной минуты. Казанцы провели больше силовых приёмов: 7-5.

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