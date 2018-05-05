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«Амур» подписал 28-летнего защитника Егора Журавлёва

«Амур» подписал 28-летнего защитника Егора Журавлёва
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» заключил контракт с защитником Егором Журавлёвым. Соглашение между сторонами носит двусторонний характер, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2017/18 28-летний игрок обороны сыграл в КХЛ 15 матчей за ханты-мансийскую «Югру». В них Журавлёв сделал одну результативную передачу. Его показатель полезности составил «-7», также игрок набрал 26 минут штрафного времени. До этого хоккеист на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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