«Амур» подписал 28-летнего защитника Егора Журавлёва

Хабаровский «Амур» заключил контракт с защитником Егором Журавлёвым. Соглашение между сторонами носит двусторонний характер, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



В сезоне-2017/18 28-летний игрок обороны сыграл в КХЛ 15 матчей за ханты-мансийскую «Югру». В них Журавлёв сделал одну результативную передачу. Его показатель полезности составил «-7», также игрок набрал 26 минут штрафного времени. До этого хоккеист на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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