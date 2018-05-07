Грабовский: КХЛ? Можно было бы попробовать, наверное. Но зачем?

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский прокомментировал возможность возобновления карьеры. В последний раз хоккеист принимал участие в официальном матче 15 марта 2016 года.

«Допускал, что попробую сыграть на чемпионате мира как игрок сборной Беларуси. Но и клуб был не в восторге от идеи, да и самочувствие, если честно, до сих пор непонятное. Так-то нормально, но под нагрузками часто плыву. Врачи? А что врачи: в один голос говорят, мол, такая травма, что прогнозировать что-то сложно.

Понятно, что в НХЛ сейчас мне ничего не светит. КХЛ? Можно было бы попробовать, наверное. Но зачем? Во-первых, играть нужно, чтобы за что-то бороться. Во-вторых, будь я один, может, и стоило бы рискнуть. Но у меня семья, нужно и о ней думать.

Что дальше? Пока не знаю. Ещё в «Нью-Йорк Айлендерс» предлагали заняться для начала скаутингом. Посмотрим. Почему до этого сказал «Подождите до лета»? Да просто...» — цитирует игрока «Прессбол».