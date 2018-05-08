Новым главным тренером «Каролины Харрикейнз» стал Род Бриндамор, информирует официальный «твиттер» команды. На должность генерального директора «Харрикейнс» назначен Дон Уодделл, сменивший Рона Фрэнсиса.
47-летний Бриндамор работает в тренерском штабе «ураганов» с 2010 года. Во времена игровой карьеры Бриндамор был центральным нападающим, отыграл за «Каролину» десять последних лет карьеры. Входит в топ-20 в истории Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей (1484).
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Новым главным тренером «Каролины» стал её экс-игрок Род Бриндамор