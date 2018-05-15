Россия — Швеция: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ по хоккею–2018

Сегодня, 15 мая, сборная России по хоккею проведёт седьмой матч на чемпионате мира–2018, соперником будет команда Швейцарии. Игра начнётся в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Для России матч имеет важнейшее значение, поскольку победа обеспечит встречу в четвертьфинале со сравнительно слабым соперником.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Ведущий хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на победителя матча Россия — Швеция.

На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США Наш соперник определится в последний момент.