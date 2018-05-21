«Юность» и «Шахтёр» стали фарм-клубами минского «Динамо»

Минское «Динамо» заключило соглашение о сотрудничестве с клубами чемпионата Беларуси «Юностью» и «Шахтёром», информирует официальный сайт команды. Теперь эти команды будут фарм-клубами «зубров».



Изменения в структуре ХК «Динамо-Минск» прокомментировал генеральный директор клуба Анатолий Курилец:



«Сегодня сделаны логичные шаги, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу всех трёх команд. Ранее мы уже объявляли, что «Динамо-Молодечно» покидает структуру нашего клуба и отправляется в самостоятельное плавание. Мы благодарны специалистам, работавшим там, а также молодеченским любителям хоккея, которых с каждым годом становится всё больше, и, безусловно, окажем новому клубу всю необходимую помощь на первоначальном этапе становления.



Однако перед «Динамо-Минск» стоят амбициозные задачи, и их выполнение невозможно в рамках прежней структуры».