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«Юность» и «Шахтёр» стали фарм-клубами минского «Динамо»

«Юность» и «Шахтёр» стали фарм-клубами минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» заключило соглашение о сотрудничестве с клубами чемпионата Беларуси «Юностью» и «Шахтёром», информирует официальный сайт команды. Теперь эти команды будут фарм-клубами «зубров».

Изменения в структуре ХК «Динамо-Минск» прокомментировал генеральный директор клуба Анатолий Курилец:

«Сегодня сделаны логичные шаги, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу всех трёх команд. Ранее мы уже объявляли, что «Динамо-Молодечно» покидает структуру нашего клуба и отправляется в самостоятельное плавание. Мы благодарны специалистам, работавшим там, а также молодеченским любителям хоккея, которых с каждым годом становится всё больше, и, безусловно, окажем новому клубу всю необходимую помощь на первоначальном этапе становления.

Однако перед «Динамо-Минск» стоят амбициозные задачи, и их выполнение невозможно в рамках прежней структуры».

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