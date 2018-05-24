Айзерман: Василевский был лучшим игроком «Тампы» в плей-офф, элитный вратарь

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман поделился мнением об игре российского голкипера Андрея Василевского.



«Для вратаря лимит ошибок в плей-офф — ноль. Василевский, пожалуй, был нашим лучшим игроком во всех матчах Кубка Стэнли. Игра нашего голкипера — основная причина, почему „молнии“ сумели добраться до седьмого матча в серии с „Вашингтоном“. У него все данные, чтобы быть элитным голкипером на протяжении долгого времени», — приводит слова Айзермана североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».

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