Орпик: мне пришивали часть мизинца после удара клюшкой Хаулы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик после победы в финале Кубка Стэнли над «Вегас Голден Найтс» (4:1 в серии) рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся в последних матчах противостояния.

«Мне пришивали часть мизинца после удара клюшкой Хаулы. У Марка Мето несколько лет назад была схожая травма. На самом деле, я не думаю, что это была преднамеренная грубость. Просто так сложилось, что мне не повезло. Я уверен, что у игроков соперника тоже было много синяков и болячек, это часть игры», — передаёт слова Орпика журналист Том Гулитти.

Инцидент, о котором поведал Орпик, произошёл в конце второго матча финальной серии. По официальной информации, 37-летнему защитнику наложили более 15 швов.