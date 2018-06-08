Тротц: я так счастлив за коллектив, которому многое пришлось вытерпеть

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии)

«Я так счастлив за этот коллектив, потому что ему многое пришлось вытерпеть. Про них много чего было сказано, в особенности про Овечкина и Бекстрёма. Для меня они изменили все повествование. Поставили крестик в каждом квадратике. Взгляните на любую серию, мы уступали в счете в каждой из них. Мне кажется символичным, что мы и сегодня проигрывали, но сумели победить», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.