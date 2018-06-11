Скабелка — об избиении Стася: никто бы не узнал, если бы не отставка и не пресса

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал вылет сборной Беларуси из элитного дивизиона чемпионата мира, а также вспомнил о новогоднем корпоративе «Авангарда», который закончился дракой с участием нападающего Андрея Стася.

«Сборная Беларуси? Команда достаточно неплохо стартовала, показывала хороший хоккей, но подкосила череда травм, в том числе легионеров. Потом началось некоторое недовольство… В итоге решение руководства. Довольны и недовольны бывают всегда. Коалиции? Не хочется углубляться. Здесь можно выйти в элиту во что бы то ни стало, собрать всех, кто шевелится и живой, а можно собрать команду на вырост. Выйдем — будет здорово, но важно, чтобы к 2021 году были ребята, которые прошли пару чемпионатов мира. Не выйдем — ничего страшного. Мы же всегда едем за медалями, правда? У нас всё замалчивается. Вот, прошёл чемпионат — никто не подводит итоги, не объясняет, почему так случилось.

Лимит на легионеров? Вот немцы сейчас что-то выиграли. Мы сразу: а давайте как у немцев сделаем. А как у них? А у них одно время вообще не было легионеров. Я вообще противник любых лимитов. Отдача от них скоротечна. «Динамо» должно быть в КХЛ. Это нужный проект. На самом деле я за две белорусские команды в КХЛ. Потому что это и зрелище. Вот я недавно был на матча минского «Динамо» и БАТЭ. Если это называется «класико», то… Ну, не знаю.

Избиение Стася на корпоративе ‹Авангарда»? Меня там не было. Но в мужском коллективе это не редкость. Вот только об этом никто не узнал бы, если бы не было отставки, шумихи в прессе», — цитирует Скабелку «Прессбол».