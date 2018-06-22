Кекяляйнен: вероятный уход Панарина? Ничего страшного, даже Гретцки обменивали

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал информацию о том, что нападающий Артемий Панарин может покинуть клуб.



«Я никогда ничего не исключаю и говорю это всё время. В вероятном обмене Панарина нет ничего страшного, даже Гретцки обменивали, неприкасаемых нет. Тем не менее мы хотим подписать с Артемием новое соглашение, которое будет рассчитано на восемь лет. Он отличный игрок, и мы также уважаем его как личность, как великолепного товарища по команде. Про Панарина можно сказать только хорошее», — приводит слова функционера в своём «твиттере» журналист Стив Гортен.



Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщал, что Панарин отложил переговоры по новому контракту с «Коламбусом». Напомним, текущий контракт российского форварда истекает следующим летом.

«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Артемия Панарина