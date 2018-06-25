Три клуба заинтересованы в подписании Джека Джонсона

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон может продолжить карьеру в составе «Питтсбург Пингвинз» или «Детройт Ред Уингз», сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн. Помимо этих двух клубов в услугах Джонсона заинтересован «Анахайм Дакс». В случае успешных переговоров с 31-летним хоккеистом и «Пингвинз», и «Ред Уингз» будут вынуждены освобождать место под Джонсона в платёжной ведомости.



Американец не договорился с «Коламбусом» о подписании нового контракта и 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.



В минувшем сезоне Джонсон провёл 77 матчей за «Блю Джекетс», в которых набрал 11 (3+8) очков.