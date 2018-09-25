Зубов: набранное очко важно для психологии «Сочи», у нас ещё много работы

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча с московским ЦСКА, который завершился поражением его команды по буллитам со счётом 2:1. Черноморская команда потерпела поражения в четырёх матчах из последних пяти.



«Играли с топовой командой. В нашей ситуации это очко очень важно в психологическом плане. Это хороший старт для нас в этой выездной поездке.



Зборовский сыграл нормально. Нужно время.



Чего не хватило для победы в двух последних матчах? Хоккей — это игра ошибок. Дело в маленьких деталях. Каждый игрок должен выполнять свою роль. Нам предстоит ещё много работы», — подчеркнул Зубов.