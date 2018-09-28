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Коскиранта: игра была в руках СКА, обидно проигрывать в таком матче

Коскиранта: игра была в руках СКА, обидно проигрывать в таком матче
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Ярно Коскиранта прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3 Б).

«Провели матч на хорошем уровне, создали много голевых моментов, но в то же время допустили много потерь в средней зоне, что стоило нам победы.

Можно ли сравнить матч с «Авангардом» с предыдущими соперниками? Я предпочитаю концентрироваться на нашей игре. В целом СКА удаётся прогрессировать, надо придерживаться этого курса. Всегда обидно проигрывать, тем более как сегодня, когда игра была фактически в наших руках.

Мой гол? Конечно, всегда приятно забивать, но главное — улучшать командную игру. О сухой серии СКА перед началом игры даже не вспоминал», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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