Дергачёв: у меня опять так получается, что забил бывшей команде

Нападающий СКА Александр Дергачёв подвёл итоги матча со «Спартаком» (6:0).



«Гол бывшей команде? Да у меня так получается, что опять бывшей команде забил. Рад, что вообще забил, хорошая игра, идём дальше. Мой гол? Всё быстро получилось. Ребята хорошо играли в большинстве, был бросок по воротам, удачный отскок, добил в ворота. Вдвойне приятно, что это был 100-й матч за СКА. Болельщики хлопали? Приятно, если так было, но вообще, не обращаю внимания на это. Когда находишься в игре, тяжело слышать, что кричат болельщики.



Заслуженный счёт? Не знаю, что сказать. Разные моменты бывают, когда-то шайба не идёт, много факторов должно сложиться. У них сегодня много не сложилось. Игра за «Спартак» в прошлом году стала хорошим опытом. Это было очень полезно. Один из важнейших годов в карьере, благодарен клубу за время в команде. Запомню тот сезон навсегда.



Помогло ли знание бывшего клуба? Знаешь, чего ждать от некоторых игроков, можешь иногда прочитать момент. Это хоккей, все так играют», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео гола Дергачёва также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.