Мюррей: не сказал бы, что стал по-другому воспринимать «Вашингтон» после победы

Вратарь клуба «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится завтра, 5 октября, начало игры — в 02:00 мск.



«Не сказал бы, что теперь воспринимаю их иначе. Потому что со своей стороны мы и до прошлого сезона воспринимали их с предельным уважением. Да и не только мы — вся лига. Понятно, что они — одна из самых опасных команд НХЛ и одна из самых талантливых, снизу доверху. Они глубоки, мастеровиты в атаке, они трудятся изо всех сил, и у них великий вратарь. Мы знаем, насколько они хороши и что они заслужили всё, чего добились», — приводит слова Мюррея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19