Пашков: отказ «Динамо» от услуг Знарка — сюрприз, но его уход вызвал отторжение

Олимпийский чемпион Александр Пашков дал оценку назначению Владимира Крикунова главным тренером московского «Динамо».



«Крикунов — серьезный тренер, с большим опытом практической работы, но пожарный — не его формат. Между тем, как мне показалось, руководители „Динамо“, призвав в свои ряды этого опытного тренера, рассчитывают, что быстро зальют пожар.



Уже говорил, что в „Динамо“ последнего времени проблемы, на мой взгляд, не только тренерские, но и организационные. Приглашение нового тренера их вряд ли решит. Вообще, нужно понимать, что Крикунов — тренер дальних расстояний. Ему нужно много времени, полноценная предсезонная подготовка, выстроенная селекция. В нынешней ситуации, когда в чемпионате 62 матча, а паузы минимальны даже на Евротур, многих козырей тренер лишается. Это нужно понимать.



Приглашение Крикунова — это попытка выправить ситуацию. Другие решения означали бы, что „Динамо“ намерено эту ситуацию переламывать. Чувствуете разницу? Что касается удивления, то, безусловно, отказ от услуг, скажем, Знарка — это сюрприз. С одной стороны, с этим тренером связаны победы „Динамо“, с другой — его уход из клуба у многих вызвал отторжение. Очень сложная расстановка», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.