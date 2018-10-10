Варнаков: ждал новый контракт от «Динамо», но так и не получил его

Нападающий Михаил Варнаков поделился подробностями своего возвращения в «Торпедо» из московского «Динамо».

«Для меня Нижний есть Нижний. Всё-таки это родной для меня город. Всегда было приятно носить форму «Торпедо». Так получалось, что я поиграл и в других командах. Но независимо от того, какой клуб представляешь, надо всегда от начала до конца отдаваться игре.

Да, я ждал новый контракт от «Динамо», но не получил его. Хотя в клубе говорили, что я им нужен. Но в итоге получилось так, как получилось. В тот же день, когда стало ясно, что я ухожу из «Динамо», возник вариант с «Торпедо».

Не буду проходить по фамилиям и вспоминать, кто и что говорил. Да, мне говорили, что я должен остаться в клубе. Я на это рассчитывал, но получилось по-другому. И с трудоустройством у меня проблем не было», — приводят слова Варнакова «Известия».