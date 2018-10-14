Итоги дня НХЛ для россиян: Сергачёв выиграл вбрасывание, семь бросков Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого принял участие 31 российский хоккеист.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 38 из 41 92,7 2:3 ОТ Худобин «Даллас» 22 из 25 88,0 5:3 Василевский «Тампа-Бэй» 30 из 32 93,8 8:2 Бобровский «Коламбус» 23 из 31 74,2 2:8