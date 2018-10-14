Итоги дня НХЛ для россиян: Сергачёв выиграл вбрасывание, семь бросков Тарасенко
Хоккей
/ НХЛ
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого принял участие 31 российский хоккеист.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|38 из 41
|92,7
|2:3 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|22 из 25
|88,0
|5:3
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|30 из 32
|93,8
|8:2
|Бобровский
|«Коламбус»
|23 из 31
|74,2
|2:8
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|1
|-1
|14.34
|0 из 1
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|7
|-1
|21.59
|-
|2
|1
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|+1
|10.54
|0 из 3
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+1
|0
|1
|+2
|16.10
|4 из 6
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|2
|4
|+1
|19.15
|0 из 1
|0
|0
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|4
|+1
|09.54
|-
|0
|1
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|+1
|07.51
|3 из 3
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|0
|2
|0
|21.34
|-
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|5
|0
|20.52
|4 из 14
|0
|1
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|3
|-1
|09.36
|-
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|2
|+1
|18.20
|-
|0
|1
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|12.11
|-
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|2
|3
|+2
|16.00
|-
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|2
|5
|-1
|19.43
|-
|1
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|4
|1
|+1
|18.19
|8 из 17
|1
|1
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|6
|2
|-1
|14.27
|-
|1
|0
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|0
|04.43
|-
|0
|0
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|14.14
|2 из 5
|1
|2
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|11.22
|-
|0
|0
|Наместников
|«Рейнджерс»
|0+0
|2
|2
|0
|12.48
|-
|1
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|26.11
|-
|3
|1
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|1
|0
|16.44
|-
|2
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|2
|0
|-1
|17.17
|-
|1
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|2
|0
|0
|19.36
|-
|3
|4
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|14.13
|-
|0
|4
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|-1
|20.21
|-
|2
|4
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|2
|1
|+1
|15.48
|1 из 1
|1
|0