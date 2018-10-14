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Итоги дня НХЛ для россиян: Сергачёв выиграл вбрасывание, семь бросков Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: Сергачёв выиграл вбрасывание, семь бросков Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого принял участие 31 российский хоккеист.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»38 из 4192,72:3 ОТ
Худобин«Даллас»22 из 2588,05:3
Василевский«Тампа-Бэй»30 из 3293,88:2
Бобровский«Коламбус»23 из 3174,22:8
ИгрокКлубОчкиШтрафброски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+001-114.340 из 110
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+107-121.59-21
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000+110.540 из 300
Анисимов (н)«Чикаго»1+101+216.104 из 600
Радулов (н)«Даллас»1+124+119.150 из 100
Ничушкин (н)«Даллас»0+104+109.54-01
Каменев (н)«Колорадо»0+000+107.513 из 310
Овечкин (н)«Вашингтон»0+202021.34-20
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+105020.524 из 1401
Голдобин (н)«Ванкувер»0+003-109.36-00
Дадонов (н)«Флорида»0+002+118.20-01
Мамин (н)«Флорида»0+000012.11-00
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+123+216.00-00
Панарин (н)«Коламбус»0+025-119.43-10
Малкин (н)«Питтсбург»0+241+118.198 из 1711
А. Свечников (н)«Каролина»0+062-114.27-10
Зыков (н)«Каролина»0+000004.43-00
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+000014.142 из 512
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000011.22-00
Наместников«Рейнджерс»0+022012.48-10
Проворов (з)«Филадельфия»0+000026.11-31
Киселевич (з)«Флорида»0+001016.44-20
Задоров (з)«Колорадо»0+020-117.17-11
Зайцев (з)«Торонто»0+020019.36-34
Ожиганов (з)«Торонто»0+002014.13-04
Орлов (з)«Вашингтон»0+002-120.21-24
Сергачёв (з)«Тампа»0+221+115.481 из 110
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