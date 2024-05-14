Евгений Бирюков: думаю, что в следующем году «Салават Юлаев» выиграет Кубок Гагарина

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков заявил, что в следующем сезоне уфимский клуб выиграет Кубок Гагарина. 1 мая хоккеист объявил о завершении карьеры. Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

— Как у игрока у вас не получилось завоевать Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Теперь хотите выиграть как тренер?

— Теперь, конечно, да. У нас хорошая команда, хорошие игроки, хорошая организация. Всё в наших руках. В КХЛ сейчас непредсказуемые результаты и это здорово, потому что шансы есть плюс-минус у всех. И я думаю, что в следующем году мы выиграем, — цитирует Бирюкова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/2024 Бирюков получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева. Всего на счету защитника 1001 встреча в КХЛ и 149 (24+125) очков.