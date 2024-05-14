Директор скаутинга Северной Америки поддержал Ничушкина и рассказал о своей зависимости

Директор скаутинга Северной Америки Хади Калакече высказался в поддержку российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина. Россиянин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода.

«Сегодня 6 месяцев, как я полностью чист. 3 года как я начал свой путь. Ошибки случаются часто, когда важнее всего не ошибиться. Но я живу со своими решениями. Я потерял партнёра, с которым был 6 лет, из-за своей зависимости. Я потерял друзей, испортил отношения с семьёй. Но это моя вина.

Я вижу и ценю людей, которые сопротивляются той злобе, с которой сейчас сталкивается Ничушкин. Но не перекручивайте это. Джек Джонсон был прав. Это было его решение. Зависимость просто затрудняет принятие решения, но она не делает выбор неправильного варианта оправданным.

Это не значит, что Ничушкин не заслуживает сочувствия. Конечно, он заслуживает поддержки. Любой, кто проходит через столь трудную битву, заслуживает поощрения продолжать сражаться, и эмпатия один из способов сделать это. Но его товарищи по команде, как и мои друзья и семья, правы в своём разочаровании», — написал Калакече в своей соцсети.