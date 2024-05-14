«Смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся». Рыбин — об игре Евгения Кузнецова

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру «Каролины» в серии с «Рейнджерс» и высказался о выступлении за «Харрикейнз» российского нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин забил голы в двух матчах плей-офф подряд, а в пятом матче серии стал автором победной шайбы (4:1).

«Казалось бы, «Рейнджерс» ведут 3-0 в серии, остался один шаг до следующей стадии, но нет, секундочку. Тренер «Каролины» говорил: «Мы должны показать хороший хоккей. Мы хорошо играем, просто нужно сыграть ещё чуть лучше». Шестой матч будет судьбоносным. Если «Каролина» выиграет, то она так может и серию забрать.

Гол Кузнецова? Ему смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся. А когда ключевую роль играть собирается, не ясно», – цитирует Рыбина «Советский Спорт».

Всего в текущем плей-офф на счету Кузнецова 6 (4+2) очков в девяти матчах. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.