Сборная Канады едва не упустила победу со счёта 6:1, но обыграла Австрию в овертайме на ЧМ

На О2-Арена в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Австрии. Победу со счётом 7:6 одержала канадская национальная команда в овертайме.

За сборную канады голы забивали Дилан Козенс, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джаред Макканн, Коннор Бедард и Пьер-Люк Дюбуа. Примечательно, что при счёте 6:1 канадская сборная пропустила в третьем периоде пять шайб подряд и позволила сопернику перевести матч в овертайм. Отметим, что голкипер Канады Джордан Биннингтон пропустил шесть голов. Победную шайбу на первых секундах овертайма забросил канадец Джон Таварес.

Канада одержала третью победу в трёх матчах на турнире. Австрийская сборная потерпела поражения во всех трёх играх на ЧМ-2024.