Сборная Канады едва не упустила победу со счёта 6:1, но обыграла Австрию в овертайме на ЧМ
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На О2-Арена в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Австрии. Победу со счётом 7:6 одержала канадская национальная команда в овертайме.
ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 6
ОТ
Австрия
1:0 Козенс (Манджапане, Гуле) – 06:34 2:0 Гуле (Таварес, Хагель) – 09:21 2:1 Нисснер (Хубер, Раффль) – 10:11 3:1 Байрэм (Целльвегер) – 13:29 4:1 Макканн (Бантинг) – 22:57 5:1 Бедард (Гюнтер, Парэйко) – 29:32 6:1 Дюбуа (Хагель, Пауэр) – 37:56 6:2 Баумгартнер (Шнайдер) – 43:14 6:3 Шнайдер (Цвергер, Вольф) – 44:08 6:4 Цвергер (Никль) – 50:41 6:5 Шнайдер (Цвергер, Росси) – 55:56 6:6 Росси – 59:11 7:6 Таварес (Дюбуа, Парэйко) – 60:15
За сборную канады голы забивали Дилан Козенс, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джаред Макканн, Коннор Бедард и Пьер-Люк Дюбуа. Примечательно, что при счёте 6:1 канадская сборная пропустила в третьем периоде пять шайб подряд и позволила сопернику перевести матч в овертайм. Отметим, что голкипер Канады Джордан Биннингтон пропустил шесть голов. Победную шайбу на первых секундах овертайма забросил канадец Джон Таварес.
Канада одержала третью победу в трёх матчах на турнире. Австрийская сборная потерпела поражения во всех трёх играх на ЧМ-2024.
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